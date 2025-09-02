SARONNO – Colpo dopo colpo ormai dell’ex mutua resta davvero poco. Prosegue spedita la demolizione dell’ex mutua di via Stampa Soncino 4, destinata a lasciare spazio alla nuova Casa di comunità. Le ruspe sono entrate in azione e l’edificio, dopo anni di abbandono, sta rapidamente scomparendo dal panorama urbano.

Il progetto segna un passo importante per la sanità territoriale: al posto della vecchia struttura nascerà la seconda Casa di comunità cittadina, che andrà ad affiancare quella già operativa in via Fiume. La posizione scelta è considerata strategica, a due passi dal Municipio, dagli uffici pubblici e dall’area pedonale del centro.

L’intervento riguarda un immobile di 1.080 metri quadrati e viene finanziato con 2 milioni e 100 mila euro provenienti dal Pnrr, oltre a 361.336 euro di fondi aggiuntivi. La struttura sarà di tipo “spoke”: garantirà la presenza di medici e infermieri dodici ore al giorno, sei giorni a settimana. In base alle necessità potranno essere attivati anche servizi come punto prelievi e diagnostica di base.

Particolare attenzione sarà riservata ai pazienti cronici, con percorsi di cura personalizzati e l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali. Nei nuovi spazi troverà posto anche la centrale operativa territoriale dell’Asst Valle Olona, realizzata con un investimento di 273 mila euro, che avrà il compito di coordinare le attività del distretto e garantire la continuità dell’assistenza.

(per le foto ringraziano il nostro lettore Antonio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09