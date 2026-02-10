SARONNO – Nemmeno il cielo grigio e la pioggia battente sono riusciti a spegnere il calore di Saronno. Mercoledì 4 febbraio resterà una data impressa nella memoria della città per il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026, un evento che ha saputo trasformare un pomeriggio umido in un momento di festa collettiva e orgoglio sportivo.

Nonostante le condizioni meteo avverse, i saronnesi hanno risposto con un entusiasmo travolgente. Lungo le vie del centro, da via Volonterio a piazza Libertà, centinaia di persone si sono assiepate per salutare il passaggio dei tedofori, con gli ombrelli aperti ma gli sguardi accesi dall’emozione. Tantissimi i bambini delle scuole e gli atleti delle società locali che, sfidando il maltempo, hanno fatto ala al convoglio olimpico, rendendo omaggio ai valori di pace e fratellanza che il fuoco sacro porta con sé.

A documentare ogni istante di questa giornata storica è stato Ezio Cairoli, autore della fotogallery che vi proponiamo. Per Ezio non si è trattato di un servizio fotografico come gli altri: solo ventiquattr’ore prima, infatti, aveva vissuto il sogno olimpico in prima persona. Martedì 3 febbraio, a Meda, Ezio ha vestito la divisa bianca dei tedofori, portando la fiamma per il suo tratto di percorso. Passato dalla corsa all’obiettivo, ci regala una prospettiva privilegiata, capace di catturare non solo il passaggio della fiaccola, ma anche le espressioni e i sorrisi di una Saronno che non si è fatta fermare dalla pioggia.

(foto di Ezio Cairoli)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09