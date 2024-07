SARONNO – Domenica 30 giugno nella sede di Spii a Saronno, si è svolto con grande successo il primo Family Day.

Un evento dedicato al personale aziendale ed ai loro cari, pensato per rafforzare il senso di comunità ed appartenenza, che ha registrato un’affluenza entusiasta di oltre 200 persone.

Fin dal mattino, i visitatori sono stati accolti calorosamente dallo staff e guidati in un tour della struttura, rispettivamente a Saronno e nella sede produttiva di Gerenzano, durante il quale hanno potuto conoscere da vicino la nostra realtà aziendale, scoprendo i processi produttivi e i valori che guidano l’operato dell’azienda.

Il programma della giornata è stato ricco di attività diversificate. Per i più piccoli, sono stati organizzati giochi e laboratori creativi, mentre gli adulti hanno potuto godere di momenti di convivialità. L’evento si è concluso con un rinfresco che ha permesso ai partecipanti di gustare prelibatezze locali in un’atmosfera rilassata e informale.

“La giornata di oggi è un’occasione speciale per mostrare alle nostre famiglie dove lavoriamo, cosa facciamo ogni giorno e la passione che ci mettiamo ogni giorno nel fare bene il nostro lavoro – ha dichiarato Silvio Zuffetti, amministratore delegato di Spii – eventi come questo sono fondamentali per creare un legame più forte tra le nostre persone e la nostra azienda, e siamo molto soddisfatti di questa grande partecipazione”.

È intervenuto anche il presidente Roberto Foiadelli ringraziando Chiara Cavicchia, people manager ed ideatrice dell’evento e tutto il comitato organizzativo che ha lavorato a pieno ritmo per garantire la buona riuscita dell’evento.

Le foto dell’evento catturano perfettamente lo spirito della giornata, mostrando sorrisi e momenti di condivisione, testimoni del successo dell’iniziativa. Come ricordo della giornata, ogni partecipante ha ricevuto un portachiavi in legno a forma di treno e un gettone inciso con la scritta “Spii Family Day”. Inoltre, è stato possibile scattare foto ricordo con una cornice personalizzata, portando a casa un’istantanea Polaroid.

“Ringraziamo – conclude Spie – tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita del Family Day, e ci auguriamo di poter replicare presto un evento simile, continuando a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente”.

