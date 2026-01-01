UBOLDO – Un centinaio di persone, unite dal silenzio e dai colori della pace, ha attraversato nel pomeriggio di oggi, giorno di Capodanno, le vie del paese per la tradizionale marcia della pace. Un appuntamento sentito, promosso dalle associazioni locali, che ha trasformato il primo pomeriggio dell’anno in un momento di riflessione condivisa e partecipata.

La partenza è avvenuta da piazza della Repubblica, con cittadini di tutte le età, famiglie e attivisti arrivati anche dai comuni vicini, in particolare da Saronno. Tra i presenti il sindaco Luigi Clerici, l’ex sindaco Lorenzo Guzzetti e il consigliere comunale di Saronno Mauro Rotondi, insieme a numerosi rappresentanti del mondo associativo e del volontariato.

Elemento comune della marcia è stata la fascia bianca indossata al braccio da tutti i partecipanti, segno visibile di un messaggio semplice ma forte. Al termine del percorso, le fasce sono state appese ai rami dell’ulivo in piazza Conciliazione, trasformato per l’occasione in un simbolo collettivo di pace e speranza.

Lungo il cammino non sono mancati momenti di riflessione e testimonianza. Particolarmente intenso il collegamento con Kiev, grazie all’intervento di don Moreno, che ha portato il racconto diretto di una realtà segnata dal conflitto, ascoltato in silenzio dai presenti.

La marcia si è conclusa con un momento di raccoglimento e condivisione, nel segno di un Capodanno iniziato non con i botti ma con un messaggio chiaro: la pace resta una responsabilità di tutti.

