SARONNO – Stop a spifferi e giacche fradice in panchina allo stadio Colombo Gianetti. Nelle ultime ore i tecnici dell’Fbc Saronno sono intervenuti per rinnovare la copertura delle panchine a bordo campo.

Le vecchie protezioni presentavano da tempo numerosi buchi e fenditure che, nei giorni di pioggia e vento, lasciavano passare acqua e aria gelida direttamente sulla schiena dei giocatori biancocelesti, degli ospiti e degli addetti ai lavori. Un disagio che accompagnava le partite da mesi e che rendeva poco efficace la funzione delle strutture.

A spiegare l’intervento è stato il presidente Marco Proserpio attraverso un aggiornamento online, raccontando la scelta della società di provvedere direttamente alla manutenzione per garantire condizioni più dignitose a chi vive il campo. I pannelli deteriorati sono stati rimossi e sostituiti con nuove coperture più solide e impermeabili.

Il risultato è una panchina finalmente protetta da pioggia e vento, in grado di offrire un vero riparo ad allenatori, atleti e staff durante le gare e le sedute di lavoro. Un intervento semplice ma concreto, che migliora l’accoglienza e il comfort di uno spazio centrale per la vita sportiva dell’Fbc Saronno.

