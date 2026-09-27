BARANZATE – Sei gol, continui ribaltamenti di fronte e il pareggio arrivato proprio nel finale: Baranzatese-Fbc Saronno 3-3 è stata una delle partite più spettacolari della terza giornata del campionato di Eccellenza. Le immagini della sfida sono nella fotogallery di Andrea Elli.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 25′ del primo tempo con Pedrazzini, ma la reazione saronnese è stata immediata. Al 31′ Cocuzza, servito dalla sinistra, ha anticipato il portiere per l’1-1. Al 41′ il sorpasso: bella iniziativa di Malvestio e pallone per Vassallo, che ha realizzato il 2-1 con cui si è andati all’intervallo.

Nella ripresa la Baranzatese ha ribaltato nuovamente la situazione. Al 20′ Cavaliere ha trovato il pareggio risolvendo una mischia nell’area biancoceleste, mentre al 37′ Missaglia, ancora sugli sviluppi di un’azione confusa davanti alla porta, ha firmato il 3-2. Il Saronno ha però avuto il merito di crederci sino alla fine. Allo scadere Vassallo è entrato con decisione in area e sulla sua iniziativa è arrivato un fallo di mano di Missaglia. Rigore per gli amaretti e ancora Vassallo dal dischetto ha segnato il definitivo 3-3, completando la propria doppietta personale.

Per il Fbc Saronno è stato il primo punto del campionato, al termine di una gara combattuta che ha comunque confermato le qualità offensive della squadra biancoceleste.

27092026