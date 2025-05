SARONNO – Sabato prossimo, 24 maggio, il campo dello stadio Colombo Gianetti ospiterà l’andata della semifinale regionale del campionato under 18. In campo i padroni di casa del Fbc Saronno, allenati da Fabio Tibaldo, che affronteranno i milanesi del Pozzuolo. Il ritorno è in programma mercoledì 28 maggio a Pozzuolo Martesana.

I biancocelesti arrivano alla semifinale dopo aver vinto il proprio girone e superato brillantemente i quarti di finale disputati sabato al centro sportivo Matteotti. Il Saronno ha battuto per 4-1 l’Aurora Seriate, formazione bergamasca, con una prestazione solida e determinata.

La cronaca del match – Gara a eliminazione diretta che si apre con un’occasione per parte nei primi cinque minuti. Al 16’ il vantaggio saronnese: sugli sviluppi di un corner, Quaglio insacca di testa l’1-0. Al 34’ arriva il raddoppio con Tibaldo, bravo a sfruttare un rimpallo e a entrare in area indisturbato.

Nel secondo tempo, al 22’, Aquilini riapre la partita per il Seriate portando il punteggio sul 2-1, ma è una fiammata breve. Al 31’, Sironi approfitta di un’uscita a vuoto del portiere e segna il 3-1. Al 33’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione diretta di Diane (fallo da ultimo uomo). Al 44’ chiude i conti Primi con un gran tiro dal limite: 4-1 e semifinale conquistata.

(foto: alcune immagini del match con Seriate)

17052025