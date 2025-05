SARONNO – “Siamo pronti, concreti e operativi”. È con queste parole che Gianpietro Guaglianone, referente cittadino di Fratelli d’Italia, ha aperto ieri sera, venerdì 16 maggio, l’incontro pubblico ospitato a Villa Gianetti. Un evento che ha visto una partecipazione calorosa, tra applausi, strette di mano e la presenza compatta di tutti i candidati al consiglio comunale, In prima fila a testimoniare l’impegno del gruppo.

L’appuntamento, incentrato sui temi della “Giustizia e Sicurezza”, è stato anche un’occasione per ribadire la visione di Fdi per il futuro della città: “Saronno ha bisogno di un rilancio dopo il grigio degli ultimi anni”, ha sottolineato Guaglianone. Grande attesa per l’intervento dell’assessore regionale alla mobilità Franco Lucente, che ha rassicurato i saronnesi sull’importanza strategica della città nei collegamenti ferroviari con Milano.

Numerose le autorità intervenute: Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e membro della commissione Giustizia della Camera dei Deputati; Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali; e Alice Buonguerrieri, anch’essa componente della commissione Giustizia. Presente anche l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, che ha portato il suo contributo sul valore dell’identità e delle radici culturali.

Tra i presenti in sala diversi esponenti di Fratelli d’Italia del comprensorio e a rappresentare gli alleati del centrodestra unito una delegazione di Forza Italia e della Lega. A inizio serata è arrivato anche il saluto di Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, che non ha potuto partecipare di persona per un piccolo problema di salute.

Il racconto della serata e tutti i volti protagonisti sono ora disponibili nella nostra fotogallery.



