SARONNO – Dalle preghiere in francese e vietnamita alle letture sulla vita di padre Monti, dal caldo saluto al cardinale alle autorità schierate: oggi il cardinale Pietro Parolin segretario di Stato della Santa Sede ha presieduto la messa all’Istituto Padre Monti in occasione della festa liturgica del Beato Luigi Maria Monti. Un momento solenne che ha unito comunità religiosa e civile, riempiendo la chiesa di fedeli, religiosi e rappresentanti delle istituzioni locali.

La celebrazione ha rappresentato la conclusione dell’anno bicentenario dedicato al Beato, con canti e preghiere che hanno dato voce alle tante realtà missionarie legate alla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Presenti anche numerosi religiosi provenienti da diversi Paesi, segno della dimensione internazionale dell’opera avviata proprio a Saronno da Monti.

Il cardinale Parolin, accolto con calore, ha ricordato la figura del Beato come testimone di carità e servizio verso i malati e i più fragili. Emozione anche per i religiosi dell’istituto, che da sempre hanno un forte legame con la città.

La fotogallery raccoglie i momenti più significativi della celebrazione.

