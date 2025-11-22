SARONNO – A Saronno l’iniziativa “Pietà per chi resta” ha riunito cittadini, istituzioni e associazioni per ricordare le vittime di femminicidio e dare voce ai loro familiari.

In piazza Libertà si è svolto un flash mob accompagnato dalle letture di Michela Prando, che ha riportato le testimonianze delle cosiddette “vittime collaterali”: madri, padri, figli e sorelle che vivono le conseguenze della violenza. Tra le storie narrate, quelle di Giovanna, Giovanni, Giacomo, Domenico, Lisa e Annarosa, che hanno perso i propri cari in circostanze di maltrattamenti, omicidi e scomparse irrisolte.

Concluso il flash mob, l’evento è proseguito in comune con i brani del coro di Rete Rosa e con il video-intervento di Damiano Rizzi, testimone diretto della violenza domestica che ha ucciso sua sorella. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, l’assessora Lucy Sasso, la presidente di Rete Rosa e la dottoressa Ceriani, che hanno ribadito l’importanza della prevenzione, della formazione e del sostegno alla rete antiviolenza.

Tra gli strumenti presentati, anche il “termometro della violenza” per riconoscere i segnali precoci degli abusi.

La mattinata si è chiusa con numerosi interventi del pubblico, segno di una comunità coinvolta e desiderosa di continuare a confrontarsi sul tema.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

