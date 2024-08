SARONNO – Giornata festiva di mezza estate con un un ricco programma pomeridiano per l’Rsa Focris di via Volpi. Il Ferragosto nella struttura è iniziato con la celebrazione della messa dell’Assunta nella chiesa della struttura con don Emilio e con la devota partecipazione di tanti ospiti e dei relativi parenti.

Al termine del momento festoso una ricca e fresca merenda, accompagnata dal duo musicale “Sergio&Lucia” che ha intrattenuto nei locali del piano terra della Rsa un buon numero di ospiti e visitatori.

Tra i presenti anche il sindaco Augusto Airoldi che ha trascorso una parte del pomeriggio in struttura: ha salutato gli ospiti, gli operatori e i parenti appena dopo la fresca merenda. Ha ringraziato per l’invito tutta Focris per continuare il percorso in atto di qualificazione ulteriore dei servizi, prima salire anche nei nuclei della struttura.

