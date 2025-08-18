SARONNO – Il Ferragosto in città ha regalato sorrisi e leggerezza, nonostante il maltempo che, a pochi minuti dall’inizio, ha costretto a spostare lo spettacolo dal giardino di Villa Gianetti alla sala Bovindo. Una pioggerellina improvvisa, accompagnata da lampi e tuoni, ha infatti reso necessario un rapido cambio di programma: i tecnici hanno smontato le attrezzature già predisposte all’aperto per rimontarle all’interno, permettendo così al pubblico di assistere comunque alla serata in sicurezza.

Circa sessanta persone hanno seguito lo show, che ha visto protagoniste Alessandra Ierse e Laura Magni, meglio conosciute come “Le Scemette” di Zelig. Il duo comico ha proposto una stand up comedy ricca di battute e situazioni ispirate alla quotidianità, con uno stile ironico e brillante che ha conquistato i presenti.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, la partecipazione a sorpresa dell’attore saronnese Daniele Giulietti, accolto con entusiasmo dal pubblico. Un Ferragosto diverso, che conferma la tradizione delle ultime estati saronnesi: offrire momenti di svago e comunità a chi sceglie di restare in città.

Ecco alcune immagini dell’evento firmate da Armando Iannone.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09