MILANO – Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione prosegue con i lavori di costruzione delle gallerie e delle trincee previste in appalto (in parte ora completate) e con la realizzazione delle opere connesse, iniziando dalle strutture al di sotto del sedime aeroportuale fino ad arrivare all’interconnessione con la tratta Rfi del Sempione.

Partendo dalla stazione Malpensa T2, sono state completate le strutture di copertura della galleria artificiale 03, lunga 195 metri e della galleria artificiale 06, lunga 310 metri. Le strutture ad arco della successiva galleria naturale, lunga 385 metri, sono state realizzate per circa 250 metri. Sono state costruite le strutture della galleria artificiale 07, lunga 352 metri, della galleria artificiale 08, lunga 243 metri, della galleria artificiale 09, lunga 357 metri e della galleria artificiale 10, lunga 65 metri. Queste ultime due sono collocate proseguendo in direzione Gallarate; il loro imbocco è posizionato tra i due binari RFI. In aggiunta, sono ora in fase di realizzazione le strutture per la creazione del sottopasso veicolare e del sottopasso pedonale sotto la linea del Sempione.

L’opera – il cui progetto è promosso da Ferrovienord in partnership con Sea – rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da Salc S.p.A.

