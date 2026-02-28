SARONNO – Dopo l’incontro dedicato ad Hannah Arendt dello scorso 21 gennaio, ieri 27 febbraio al teatro Giuditta Pasta di Saronno il Circolo della Bussola ha proseguito il tema delle “donne appassionate di liberta” con il secondo appuntamento del 2026 che ha visto ospite l’ex direttore del Corriere della Sera per discutere della giornalista toscana Oriana Fallaci ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera. Tra i numerosissimi, presente al teatro anche parte dell’amministrazione comunale di Saronno tra cui il vicesindaco Mattia Cattaneo: “Un onore per la nostra città ospitare De Bortoli”. Alcuni scatti fotografici.
