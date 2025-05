CARONNO PERTUSELLA – Grande affluenza e spettacolo oggi allo stadio di corso della Vittoria, dove dalle 12 oltre 500 spettatori hanno assistito alla semifinale playoff del campionato Primavera 2 tra Como e Napoli. La sfida, equilibrata e combattuta, ha visto i lariani partire forte nel primo tempo, ma nella ripresa è stato il Napoli a prendere il sopravvento e a conquistare la vittoria grazie a una doppietta di Borriello, decisiva per il 2-1 finale.

Il match è stato intenso e ben giocato da entrambe le squadre: il Como ha colpito subito, ma ha mancato il colpo del ko. Il Napoli, invece, ha saputo reagire con personalità, ribaltando il risultato nella seconda frazione di gioco. Ora per i campani si apre la strada verso la finale per la promozione in Primavera 1, dove affronteranno la vincente tra Ascoli e Virtus Entella.

Como-Napoli 1-2

COMO: Bovi, Feola, Nucifero, Lesjak, Andrealli, Jack, Le Borgne, Mazzaglia, Mezsargs, Mazzara, Chinetti. A disposizione Loverre, Grilli, Chiesa, Adamo, Cardozo, Bulgheroni, Castegnaro, Burlacu, Papaccioli, Altomonte, Biggi, Pisano. All. Buzzegoli.

NAPOLI: Turi, Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello. A disposizione Petrone, Di Martino, Distratto, De Martino, Cimmaruta, D’Angelo, Mboumbou, Zago, Viola, Napoletano, Anic, Pinzolo. All. Rocco.

Arbitro: Mazzoni di Prato (Rinaldi di Pisa e Iuliano di Siena, quarto uomo Spina di Barletta).

Marcatori: 4′ pt Chinetti (Co), 6′ st Borriello (N), 27′ st Borriello (N).

24052025