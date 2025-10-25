SARONNO – Cinque anni fa, la Festa del Trasporto visse un’edizione senza precedenti, segnata dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Era il 2020 quando, per la prima volta dal 1734, la tradizionale processione del Crocifisso non poté attraversare le vie di Saronno a causa della pandemia da Covid-19.

In quell’anno difficile, la comunità saronnese trovò comunque un modo per mantenere viva la devozione. Al posto del corteo, si svolse un momento di raccoglimento in piazza Libertà, con i fedeli che, in silenzio e in modo distanziato, accesero un lume e si fermarono in preghiera davanti al Crocifisso esposto all’aperto. La messa solenne venne celebrata alle 10 nella chiesa Prepositurale, alla presenza delle autorità civili e militari, mentre nel pomeriggio, alle 16,30, l’ora di preghiera in piazza regalò un momento di intensa spiritualità al calare della sera.

Fu un’edizione ridotta, ma dal forte valore simbolico, che mostrò il legame profondo dei saronnesi con la propria tradizione religiosa, anche in un periodo di grande incertezza e paura.

Nel 2021 la processione tornò a percorrere le vie della città, sotto la guida del nuovo prevosto monsignor Claudio Galimberti con un edizione record per la partecipazione. Il percorso fu adattato per rispettare le misure di sicurezza, partendo da piazza Santuario e attraversando via Varese, via I Maggio, piazza San Francesco e corso Italia fino alla Prepositurale. In quell’occasione venne introdotto anche un nuovo supporto per il Crocifisso, realizzato per preservarne l’integrità dopo la comparsa di alcune crepe nella struttura lignea.

Quella ripartenza segnò un momento di rinascita per l’intera comunità, restituendo alla città una delle sue tradizioni più amate e identitarie.

Ecco il resoconto di quell’edizione speciale nelle foto di Armando Iannone

