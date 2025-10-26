SARONNO – Una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni per la processione del Trasporto, che oggi pomeriggio ha attraversato le vie del centro con partenza dalla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Un momento di fede e di comunità che ha richiamato centinaia di saronnesi, riuniti per accompagnare il Crocifisso, simbolo di speranza e devozione. Il tema scelto per quest’anno, dedicato alla speranza come nel Giubileo, è stato sviluppato attraverso canti, riflessioni e preghiere curate da don Riccardo.

La celebrazione, presieduta da don Federico Bareggi, ha assunto un significato speciale: il sacerdote ha infatti festeggiato il venticinquesimo anniversario della sua ordinazione, di cui undici trascorsi a Saronno. Tanto che lui stesso ha spiegato di essere davvero emozionato. “Il bello del Trasporto del Crocifisso è questo portare il Signore Gesù attraverso le strade della città, sentendo la sua carezza di fronte alle nostre fatiche, alle nostre sofferenze, alle nostre solitudini – ha detto don Bareggi – allo stesso tempo è un gesto d’affetto e di fede che ci aiuta a sostare e a raccogliere qualche perla preziosa per la nostra vita”.

Nel suo intervento, il sacerdote ha invitato i fedeli a riflettere su due immagini evangeliche: il boccone offerto a Giuda e la sete di Cristo sulla croce. “Quel boccone è un gesto di riconciliazione e speranza – ha spiegato – la mano tesa verso chi sta tradendo. Anche noi, quando riceviamo l’eucaristia, sperimentiamo l’accoglienza di Dio che ci ama nonostante i nostri limiti”. Poi, con un ricordo personale, ha aggiunto: “Quando mio padre mi imboccava sotto il tavolo, mi sentivo accolto nella mia fragilità. È così che Dio si prende cura di noi”.

Alla processione hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, tra cui la sindaca Ilaria Pagani e il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, insieme ai rappresentanti delle associazioni e delle confraternite cittadine.

Al termine, don Giuseppe ha ringraziato don Federico per il suo lungo servizio in città: “Venticinque anni di sacerdozio, undici dei quali trascorsi a Saronno, sono un dono per tutta la nostra comunità”.

Non è mancato il saluto di don Angelo Centemeri, ex prevosto, presente con un gruppo di ospiti della casa di riposo che ha salutato i presenti con un pensiero: “È sempre bello vedere il Crocifisso per le vie della città”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09