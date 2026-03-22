SARONNO – Le cere per la prima volta in processione sono state una delle novità della Festa del voto 2026, una tradizione che si rinnova senza interruzioni dal 1577 e che anche quest’anno ha richiamato numerosi fedeli e autorità cittadine.

La giornata si è aperta con il suono delle campane e la processione per le vie del centro, con il simulacro della Beata Vergine dei Miracoli accompagnato da sacerdoti, rappresentanti del Comune e associazioni. L’introduzione delle cere ha reso ancora più suggestivo il corteo, molto partecipato e seguito lungo tutto il percorso fino al Santuario.

All’interno del Santuario si è poi svolta la messa solenne presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. Durante la celebrazione è stato rinnovato il voto della città, momento centrale della ricorrenza, vissuto con raccoglimento e partecipazione dai presenti. Non è mancato un ricordo per monsignor Angelo Centemeri recentemente scomparso.

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