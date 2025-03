SARONNO – Si è conclusa con grande successo la giornata del 20 marzo di Giorni diVersi, il festival di poesia che ha animato la città con reading, incontri e performance artistiche.

Nel pomeriggio, Marisa Colmegna ha presentato A Piccoli Passi a Note di Pasta, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra parole ed emozioni. Contemporaneamente, il reading itinerante Passi diVersi, curato da Helianto, ha trasformato le strade di Saronno in un teatro a cielo aperto, portando la poesia tra librerie e piazze cittadine.

La serata al Museo della Ceramica G. Gianetti ha offerto un’intensa esperienza artistica con il monologo di Angelo Zilio Looking for a way to tell: I love you e l’installazione Everything needs love, ispirata alla Torre di Babele.

Le immagini dell’evento, scattate da Armando Iannone, raccontano la magia di una giornata in cui la poesia ha avvicinato le persone, dimostrando ancora una volta il suo potere di unione e condivisione.

(foto di Armando Iannone)

