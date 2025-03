SARONNO – La quarta edizione del festival di poesia Giorni di versi ha preso il via domenica 16 marzo con poesie danzanti, uno spettacolo itinerante a cura di Danzarte Studio. Giovani danzatori hanno animato le strade del centro città con originali coreografie fino al gran finale davanti a Villa Gianetti. Protagonista del primo incontro con l’autore è stato il milanese Gianluigi Gherzi, poeta e uomo di teatro. Al centro del suo intervento, il potente legame tra oralità e poesia, la natura e i luoghi della vita quotidiana – sentieri, paesi, strade, città, case, campagne – dove la luce, il bello e il buono riescono a farsi spazio anche nei momenti più bui.

In un incontro intenso e molto partecipato, don Paolo Alliata, saronnese di origine e milanese di adozione, ci ha guidati in una passeggiata letteraria alla scoperta di quelle “tracce di speranza” che la letteratura può offrire. Prima tappa dell’itinerario: l’esperienza di smarrimento di fronte alle certezze che svaniscono; poi la percezione delle radici profonde della vita; infine, l’approdo a uno sguardo grato e fiducioso, che non nega il dolore e il buio ma crede che “…incontro alla notte si va/con un proprio lume alto acceso” (Antonia Pozzi).

In serata, sette poeti si sono sfidati nel poetry slam, e la vincitrice è stata Joanna Motta. Ma, come ricorda sempre il maestro di cerimonia Giacomo Ranco, a vincere è soprattutto la poesia. La giuria, composta da cinque membri del pubblico, ha reso la competizione vivace e coinvolgente. La poesia vincitrice è disponibile sul sito www.festivalgiornidiversi.it.

Per Saronno è stata una giornata intensa e vibrante, ricca di partecipazione, cultura e creatività, che ha confermato ancora una volta come la poesia sia uno spazio di incontro, riflessione e bellezza condivisa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti