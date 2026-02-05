SARONNO – L’attesa sotto la pioggia, gli sguardi puntati sulla strada e poi l’emozione dell’arrivo della staffetta. Le foto scattate da Armando Iannone raccontano passo dopo passo il passaggio della fiaccola olimpica in città, restituendo il clima vissuto lungo il percorso.

Dai cittadini in attesa sui marciapiedi, con ombrelli colorati e cellulari pronti, fino all’arrivo dei tedofori, ogni immagine documenta un momento diverso di una giornata intensa. Ci sono i volti sorridenti di chi saluta il passaggio, le famiglie e i ragazzi che seguono la fiaccola a cammino, ma anche i dettagli degli scambi, gesti rapidi e simbolici che segnano il cuore della staffetta.

Le immagini fermano l’istante in cui la fiamma passa di mano in mano, accompagnata dall’applauso del pubblico. Un racconto visivo che segue la fiaccola dall’attesa all’arrivo, restituendo l’atmosfera condivisa di una giornata che ha coinvolto l’intera comunità.

