SARONNO – Un grazie accompagna ogni immagine di questa fotogallery dedicata al passaggio della fiamma olimpica in città. Le foto che scorrono raccontano un evento condiviso, costruito insieme: scatti della redazione e contributi arrivati in tempo reale dai lettori, che hanno scelto di vivere e documentare questo momento storico.

Un ringraziamento a chi ha inviato foto e video durante il passaggio, a chi continua a farlo anche ora, permettendo di arricchire il racconto. Grazie a chi ha voluto mostrare la propria realtà, come la scuola Ignoto Militi o la Focris, e a chi, come il Gap, ha testimoniato la presenza e l’impegno della propria associazione. Emozionanti le immagini arrivate da Unopuntoquattro, così come quelle scattate sotto la pioggia, dai marciapiedi, dalle finestre, dai balconi e dai terrazzi.

Grazie a tutti per aver condiviso questo momento con ilSaronno e per aver reso possibile una diretta che con oltre 7 mila visualizzazioni ha davvero coinvolto moltissimi saronnesi. Un racconto corale che resta nella storia della città e in quella più piccola della nostra testata.