ORIGGIO – Trattori colorati, animali da cortile e famiglie in festa: questo il suggestivo panorama offerto dalla Fiera Primaverile del Bestiame e delle Merci che da giovedì 24 aprile anima l’area feste del paese. Le immagini dall’alto, realizzate con il drone di Stefano Bergamini, raccontano tutta la vivacità della manifestazione.

Mucche, capre, pecore e cavalli sono stati accolti con entusiasmo da bambini e adulti, protagonisti indiscussi di una giornata dedicata alle tradizioni contadine. Accanto agli animali, grande spazio anche per il mondo agricolo, con laboratori su latte, formaggi e lavorazione della lana pensati per coinvolgere i più piccoli.

Non sono mancati i trattori storici, i moderni mezzi agricoli e le bancarelle aperte sin dal mattino con specialità gastronomiche e articoli di ogni tipo. Una giornata tra tradizione, sorrisi e scatti indimenticabili.

