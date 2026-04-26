ORIGGIO – Dopo l’inaugurazione di venerdì che ha visto protagonista il sindaco Evasio Regnicoli, anche ieri 25 aprile la Fiera di Origgio ha intrattenuto numerosissimi cittadini di tutte le età con spettacoli, laboratori agricoli, musica e bancarelle di ogni tipo tra numerosi animali e truck confermando il grandissimo successo delle edizioni precedenti.

Mentre in mattinata i protagonisti sono stati i trattori con stand e mezzi in esposizione, nel pomeriggio del giorno della Liberazione dal fascismo si sono svolti diversi spettacoli equestri che, assieme a laboratori didattici per grandi e piccoli riguardanti il mondo agricolo, l’educazione al riciclo e rispetto dell’ambiente, hanno preso l’attenzione dei tantissimi cittadini presenti.

La manifestazione continuerà oggi 26 aprile con altri dj set, stand gastronomici, laboratori, musica dal vivo e show, in particolare il Pole Bending, la Gimkana Western e il Barell Racing.

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