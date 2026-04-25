ORIGGIO – Tra animali, trattori e famiglie, la fiera torna a riempire l’area espositiva fin dal primo mattino.

Si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi del territorio, accompagnato da una giornata di sole che ha favorito una partecipazione continua. Fin dalle prime ore, tante famiglie hanno raggiunto la fiera, con una presenza costante lungo tutta la mattinata. Particolarmente frequentata la zona degli animali, presa d’assalto da bambini e genitori tra pecore, galline e altri esemplari esposti, come mostrano le immagini della fotogallery.

Alle 10,30 l’arrivo dei trattori ha segnato uno dei momenti più attesi, con mezzi in esposizione e visitatori curiosi tra stand e spazi aperti. Nel pomeriggio spazio agli spettacoli equestri, che hanno richiamato pubblico e appassionati.

La manifestazione segue l’inaugurazione di venerdì con il taglio del nastro del sindaco Evasio Regnicoli. Presente per tutta la giornata anche l’assessore Luca Panzeri, che ha seguito l’organizzazione dell’evento.

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