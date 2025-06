SARONNO – Nonostante la pesante sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League 2025, la serata al parco Lura di Saronno è stata un successo. Il Paris Saint-Germain ha dominato l’incontro, imponendosi per 5-0 e conquistando il suo primo titolo europeo, segnando la sconfitta più ampia nella storia delle finali di Champions League.

Tuttavia, l’evento organizzato dal Lions Club Saronno Insubria, con il patrocinio del Comune, ha trasformato il pratone del Lura in un’arena di tifo e condivisione. Le immagini catturate dal drone di Stefano Bergamini testimoniano l’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini, che hanno affollato l’area per vivere insieme la partita, gustando panini, salamelle e patatine in un clima di festa.

