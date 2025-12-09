SARONNO – Un gesto semplice e carico di devozione ha chiuso la giornata dell’Immacolata alla Rsa Focris di via don Volpi, con la tradizionale posa della corona di fiori sulla madonnina che svetta sulla cappella della casa di riposo. La cerimonia, inizialmente rinviata a causa di un intervento di servizio, si è svolta nella serata di domenica 8 dicembre con i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Un caposquadra e due vigili hanno raggiunto la statua per deporre una corona di fiori bianchi tra le braccia della Madonna. Il momento è stato seguito con partecipazione dagli ospiti della struttura, dai familiari e da tutto il personale, riuniti in un raccoglimento che ha concluso in modo significativo la giornata di festa.

Il rito richiama una tradizione nata a Roma nel secondo dopoguerra, quando nel 1949 i vigili del fuoco iniziarono a rendere omaggio ogni anno alla statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli. L’origine risale al 1856, quando furono proprio i pompieri romani a innalzare la colonna utilizzando una macchina di loro progettazione. Da allora la deposizione della corona è diventata simbolo di devozione mariana e di un legame storico tra il Corpo dei vigili del fuoco e questo gesto di fede, che viene oggi riproposto anche a livello locale in momenti di condivisione e spiritualità come quello vissuto alla Focris.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09