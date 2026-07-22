SARONNO – Da ormai diversi anni, la Osa Saronno Libertas include tra le proprie attività anche quella di Fisdir (federazione italiana sport paralimipici degli intellettivo relazionali), ente che organizza e gestisce lo sport di atleti con disabilità in un’ottica di crescita personale, autonomia e integrazione sociale.

La stagione estiva degli atleti saronnesi Fisdir è stata breve ma intensa. Il 9 maggio scorso si sono tenuti a Darfo Boario i campionati Regionali, dove gli atleti Osa Promozionali (ovvero che gareggiano senza ambizioni di performance) hanno partecipato con il solito entusiasmo. Sofia Antonini, Salvo Zoccali, Riccardo Di Lella, Andrea Forlin, Samuel Passarelli e Luca Caruso hanno passato una bellissima giornata dando il meglio di loro stessi, sposando appieno le finalità della manifestazione.

Ma davvero strepitoso è stato anche il risultato ottenuto dall’unico Agonista in maglia Osa, Fabio Serafini, che ha vinto il titolo di campione regionale dei 100 metri con il notevolissimo tempo di 12.09. Fabio, già campione italiano indoor sui 60 metri con 7.54, è stato così invitato dagli organizzatori a partecipare al prestigioso Golden Gala Memorial Mennea, il 4 giugno a Roma, dove nel bellissimo scenario dello stadio Olimpico ha migliorato sé stesso, staccando il tempo di 11.63. Il 6 giugno, poi, Fabio ha corso per la prima volta i 200 metri a Cogliate, con un ottimo tempo di 24.73.

Il botto, però, è arrivato nel fine settimana del 20 e 21 giugno scorsi, ai campionati italiani Fisdir di Abano Terme. Qui Fabio ha conquistato il quarto posto nei 100 con un fantastico 11.58 e addirittura la medaglia d’argento nei 200 con 23.73, a un solo decimo di secondo dall’oro e migliorandosi di un secondo.

Un grande risultato per Fabio, oggi atleta di punta nel comparto Fisdir agonisti, che gli permette di guardare con fiducia ai Mondiali 2027, che si terranno in Egitto. Ma oltre che individuale, è anche un lavoro di squadra, figlio del percorso portato avanti grazie al meritorio impegno di tutto lo staff che segue questi atleti sul campo della Osa Saronno Libertas nel corso dell’anno.

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