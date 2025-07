SARONNO – Foglie completamente bucherellate, grappoli di scarabei ammassati su rami e frutti, interi alberi divorati. ecco una fotogallery delle foto arrivate in redazione da un lettore di ilSaronno, Francesco con quelle condivise sul gruppo Facebook “Voce di Gerenzano” che raccontano visivamente l’entità dell’invasione della Popillia japonica che sta colpendo con forza Saronno e Gerenzano.

I danni sono ben visibili: fogliame ridotto a reti verdi, frutti assediati da decine di insetti, e intere piante messe in ginocchio. In alcune immagini si vede persino un secchio colmo di coleotteri raccolti manualmente, a testimonianza dello sforzo di chi prova a contrastare l’infestazione.

Dalla Cassina Ferrara a via Colombo, passando per cascina Colombara e le vie del centro, i cittadini raccontano di un attacco senza precedenti. “Hanno devastato tutto”, si legge nei commenti.

