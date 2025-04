SARONNO – Una serata intensa e partecipata quella di lunedì 14 aprile a Villa Gianetti, dedicata al tema “Welfare e territorio – la Fondazione di partecipazione”. L’incontro, promosso da Forza Italia, ha riunito esperti e cittadini per riflettere su un modello gestionale che unisce efficienza e coinvolgimento della comunità. Dopo l’introduzione del docente Giuseppe D’Elia, che ha spiegato il quadro normativo, si sono susseguiti interventi concreti: dalla testimonianza di Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi, all’analisi di Marco Reguzzoni, presidente di Volandia, che ha sottolineato la necessità di innovare anche nel sociale. Presente anche Marta Gilli, con un contributo sulla realtà locale. Tra i momenti più sentiti, la telefonata in diretta del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini. A chiudere, un intervento molto applaudito di Lorenzo Azzi, in cui ha parlato di partecipazione, ascolto e concretezza. Un inconveniente tecnico ha causato ritardi nell’apertura degli spazi, ma non ha compromesso l’andamento della serata.

