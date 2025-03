GORLA MINORE – Dalle 15.30 di ieri e pe tutto il giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati nell’incendio di un capannone industriale sito a Gorla Minore in via Colombo. Non ci sono stati feriti; saranno le indagini successive a stabilire le cause. Dal tetto, a causa del percolamento di braci e materiale incandescente l’incendio si è propagato ai locali di lavorazione sottostanti. La ditta produce materassi quindi le stesse materie di produzione hanno reso l’incendio piú difficile da spegnere.

In serata i pompieri hannp progressivamente speno l’incendio. I pompieri hanno schierato uomini e mezzi da Varese, Gallarate, Saronno, Tradate, Appiano Gentile, Inveruno e Legnano. Sul posto anche i mezzi ed il personale del 118, di Arpa ed Ats e le pattuglie dei carabinieri.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco a Gorla)

08032025