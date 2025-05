MILANO – Esordio vincente per la Robur Saronno nella semifinale playoff del campionato Dr2 di basket maschile. Ieri sera, al palasport di via Gatti a Milano, i biancazzurri si sono imposti per 76-77 sull’Azzurra Niguardese, al termine di una sfida combattuta ed emozionante, seguita da circa duecento spettatori, tra cui molti tifosi saronnesi.

Buona la partenza della Robur, poi sorpassata dai padroni di casa che, dopo 15 minuti di gioco, si portano avanti di 10 punti. Saronno però reagisce con determinazione e va al riposo sul -2. Nel terzo quarto si torna in parità sul 48-48, e a tre minuti dalla fine del periodo arriva il sorpasso ospite: 69-70. Anche l’ultima frazione è combattuta, con gioco fisico e alcune decisioni arbitrali contestate. Il finale è da brividi: a otto secondi dalla fine i milanesi piazzano una tripla che li riporta avanti, ma a cinque secondi dal termine arriva il canestro decisivo della Robur, che chiude il match sul 76-77.

Il ritorno è fissato per domenica alle 19 al Palaronchi di via Colombo a Saronno. La squadra vincente sfiderà, in finale, chi avrà la meglio tra Brusuglio e Soul Milano.

(foto: alcune immagini della serata a Milano della Robur Saronno)

