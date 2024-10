SARONNO – Blitz di 100% animali a Busto contro la strage degli Orsi in Trentino. Per far sentire il proprio no a quanto succede in Trentino i volontari sono andati oggi a Busto Arsizio. Ecco quanto accaduto.

Ormai, in Trentino ogni pretesto è buono per continuare la strage degli Orsi. E quando il pretesto non c’è, lo si inventa. Bastano le dichiarazioni di un qualsiasi persona, e subito si corre corre a firmare l’ordinanza di abbattimento. Anche se le “ferite” esibite dal fungaiolo scagionano gli orsi: graffi così superficiali che un gatto farebbe di peggio.

Ma tant’é, l’importante è scatenare la paura e la conseguente caccia a un animale protetto. Venerdì 25 ottobre il Trento Calcio gioca a Busto Arsizio, contro la gloriosa Pro Patria.

Come in molte altre occasioni, martedì pomeriggio 22 ottobre, nostri militanti hanno accolto la compagine trentina con uno striscione di denuncia e di non-benvenuto. Lo sport non fa dimenticare quello che succede nella regione.

Tra l’altro, il presidente di Trento Calcio è amico di Maurizio Fugatti: era presente alla presentazione del libro di Fugatti, a Trento, quando Fugatti dovette scappare dalla porta posteriore, tallonato dai nostri militanti…

Auguriamo la vittoria alla Pro Patria. Giù la mano dagli Orsi!

