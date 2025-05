CARONNO PERTUSELLA – Con le immagini di Caronnese/Blitz riviamo l’evento calcistico clou della domenica in ambito locale, semifinale nazionale di Eccellenza. La Caronnese di mister Michele Ferri prosegue il suo cammino e arriva al primo turno di playoff nazionali del campionato di Eccellenza. In questa domenica estiva i rossoblù ospitano il Sandonà allenato da Vincenzo Siciliano

La cronaca – La partita si apre al 3’ con Cannizzaro che aggancia un cross basso di Malvestio e al volo manda oltre la traversa. Due minuti dopo Cannizzaro di testa approfitta di un preciso cross di Colombo per sfiorare il palo. Tocca ancora a Cannizzaro stoppare una palla di Sorrentino, girarsi e calciare a lato. al 10′. Al 13’ il Sandona’ va in gol: prima discesa degli avversari nella metacampo rossoblù con Scantaburlo che controlla palla ed effettua un prezioso assist per De Stefani che insacca il vantaggio: 0-1. E’ un vero e proprio presidio nella metacampo avversaria quello messo sul terreno di gioco dagli uomini di Ferri nel prosieguo del primo tempo in cui il Sandona’ è bravo a disinnescare le diverse incursioni in area dei rossoblu. I padroni di casa lamentano anche un episodio da rigore per fallo di mani su cui Dumitrascu lascia correre. Al 41’ Soncin del Sandona’ abbandona anzitempo il campo per espulsione e il Sandonà è costretto all’inferiorità numerica.

Inizia la ripresa. Al 4’ in scivolata Napoli calcia sopra la traversa. Al 9’ su contropiede Crivaro approfitta di un contropiede e raddoppia con un forte tiro che gonfia la rete: 0-2. La Caronnese continua a giocare ormai nella tre quarti avversaria ma l’arcigna difesa del Sandona’ si dimostra sempre attenta, nonostante il possesso di palla premia di gran lunga la squadra di casa. Al 22’ Doumbia accorcia le distanze agganciando un bell’assist di Battistella: 1-2. Al 26’ Colombo costringe il numero uno avversario a superarsi respingendo una palla sibillina in piena area. Al 33’ a seguito di punizione di Zibert tocca a Cannizzaro calciare e colpire in pieno la traversa. Al 47’ la partita si chiude con la grande reattività di Paloschi pronto a respingere sulla corta distanza il pericoloso inserimento in area dell’attaccante ospite.

Domenica 1 giugno si ricomincierà proprio da questo 1-2: la Caronnese è chiamata a difendere i propri colori. In palio un obiettivo importante.

CARONNESE-SANDONA’ 1-2

CARONNESE: Paloschi, Dilernia (13′ st Battistella), Napoli, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Paltrinieri (1′ st Romeo), Colombo, Cannizzaro (42′ st Omoregbe), Doumbia. A disposizione: Vergani, Lofoco Cerreto, Savino, Tondi, Corno. All. Michele Ferri

SANDONA’: Battaiotto, Mazzon (1′ st Di Sopra), Pasian, Granzotto, Fortunato, Abcha, Soncin, Teso (43′ st Crescente), Scantamburlo (36′ st Brichese), De Stefani (30′ st Destito), Crivaro (27′ st Scroccaro). A disposizione: Teso, Rocchetto, Ruffaro. All Vincenzo Siciliano

ARBITRO: Alexandru Dumitrascu di Finake Emilia

ASSISTENTI: Lorenzo Palma di Bologna – Federico Corbelli di Rimini – Gaetano Alessio Bonasera di Enna

RETI: 13′ pt De Stefani (S), 9′ st Crivaro (S), 22′ st Doumbia (C)

AMMONITI: Galletti (C), Pasian (S), Fortunato (S), Di Stefani (S), Di Sopra (S)

ESPULSI: Soncin (S)

RECUPERO: 3′ primo tempo, 6′ secondo tempo

Fabrizio Volontè

25052025