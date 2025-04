CESATE – Alle porte di Cesate è aperto al pubblico uno degli angoli più suggestivi della primavera lombarda: il campo di tulipani di Tuligram, un’iniziativa che unisce natura, colori ed esperienze a misura di famiglia, amici e appassionati di fotografia.

Per raccontare l’emozione di questa fioritura, abbiamo avuto il piacere di ricevere alcune foto scattate dal nostro lettore Gianni, che ha visitato il campo proprio nei giorni scorsi e ha voluto condividere con ilSaronno l’atmosfera unica vissuta tra i filari in fiore.

Tuligram non è solo un campo di tulipani, ma il frutto di una scelta di vita: quella di due amici, cresciuti tra i palazzi della periferia milanese, che hanno deciso di dare una svolta green alla propria esistenza, investendo in un’attività agricola sostenibile e a contatto diretto con la natura. L’azienda, a conduzione familiare e con oltre cinquant’anni di storia agricola alle spalle, oggi rappresenta un’oasi di bellezza e semplicità.

Il format è tanto semplice quanto geniale: si chiama “you pick“, ovvero “cogli tu“. I visitatori sono liberi di passeggiare tra i filari, scegliere i tulipani che più li colpiscono e raccoglierli con le proprie mani per creare mazzi personalizzati, pieni di sfumature, profumi e varietà. In campo, infatti, si trovano oltre 250 tipologie di tulipani, ciascuna con la propria forma, colore e carattere. Ma l’esperienza non finisce con la raccolta: il campo è anche un set perfetto per servizi fotografici immersi tra i fiori. Famiglie, coppie e amanti della fotografia possono immortalare momenti speciali in uno scenario che sembra uscito da un quadro impressionista.

(foto del nostro lettore Gianni)

