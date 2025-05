CESANO MADERNO – È tutto pronto a Cesano Maderno per accogliere il Giro d’Italia di ciclismo, che oggi – giovedì 29 maggio 2025 – vivrà qui l’arrivo della 18ª tappa, partita da Morbegno. Grande fermento in città per un evento attesissimo che, nelle scorse ore, ha già attirato tantissime persone lungo le strade del percorso e nelle vie del centro, a dieci minuti in treno anche da Saronno.

L’Amministrazione comunale cesanese ha collaborato attivamente con l’organizzazione del Giro per garantire un’accoglienza impeccabile: all’interno delle eleganti sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo sono state predisposte aree per lo staff, i tecnici e i giornalisti, con una sala stampa attrezzata. Intanto, fuori dal palazzo, cresce l’attesa tra tifosi, famiglie e semplici curiosi, pronti a vivere una giornata storica per la città brianzola.

La tappa odierna è lunga 144 km e presenta tre salite nella prima parte: Parlasco (7,6 km al 6,2%), Colle Balisio (4,5 km al 4,1%) e Ravellino (8,9 km al 4,4%). Gli ultimi 50 km sono pianeggianti, con l’arrivo previsto in corso Roma poco dopo le 17.30, dove si attende una possibile volata.

