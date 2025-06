SARONNO – Riviviamo con le tante belle immagini la festa della comunità dello Sri Lanka che ha richiamato tantissime persone, nei giorni scorsi, al centro sportivo di via Sampietro a Saronno. L’evento, chiamato Suruya Mangalya 2025, si è svolto grazie alla collaborazione con l’Fbc Saronno, che gestisce la struttura. La celebrazione ha preso il via nella mattinata di domenica 25 maggio, con un ricco programma che ha unito momenti culturali, musica, danze tradizionali e cucina tipica. Un’occasione per adulti e bambini di ritrovarsi insieme e celebrare le proprie radici in un clima di festa e condivisione.

A Saronno, la comunità dello Sri Lanka conta oltre 150 persone: una presenza significativa e attiva, che ogni anno organizza questa giornata per mantenere vive le tradizioni e per aprirsi alla città, condividendo cultura e ospitalità.

Determinante per la buona riuscita dell’iniziativa anche il contributo di numerose realtà imprenditoriali legate alla comunità, tra cui ristoranti, agenzie di viaggio e attività commerciali.

05062025