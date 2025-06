VARESE – Pomeriggio movimentato oggi, venerdì 6 giugno, lungo il Canale Villoresi, nel tratto compreso tra le province di Varese e Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla fuga di una trentina di mucche da una mandria. Gli animali, entrati nel canale, sono stati trascinati dalla corrente.

Le operazioni di soccorso, ancora in corso, vedono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, compresi gli specialisti del soccorso fluviale (Saf), con l’impiego di due autogrù – una dei pompieri e una privata. Per facilitare il recupero degli animali, è stato predisposto uno sbarramento all’altezza di Arconate, dove i bovini vengono intercettati e messi in salvo.

Le operazioni si stanno rivelando complesse, sia per la forza della corrente sia per la necessità di garantire la sicurezza degli operatori e degli animali coinvolti.

(foto: le immagini delle operazioni di soccorso)

06062025