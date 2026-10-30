SARONNO – Un centinaio di studenti hanno partecipato questa mattina, venerdì 30 ottobre, al corteo promosso dal collettivo Praxis per richiamare l’attenzione sui temi della scuola, della sicurezza e dei diritti.

Partiti attorno alle 9 dalla zona degli istituti scolastici, i manifestanti hanno attraversato il sottopasso di via I Maggio, raggiungendo il centro storico attraverso corso Italia, tra la curiosità dei passanti. Attorno alle 10 il corteo si è concluso in piazza Libertà con un breve sit-in, in una cornice insolita e suggestiva: quella delle casette in legno del mercatino del Trentino.

La manifestazione, accompagnata dalle forze dell’ordine, si è svolta in un clima assolutamente tranquillo, senza tensioni né problemi di ordine pubblico.

Le immagini della mattinata nella nostra fotogallery.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

30102026

Commenti