CARONNO PERTUSELLA – L’Italia Under 15 di softball ha vissuto ieri a Caronno Pertusella un mix di amarezza e rivincita: nel pomeriggio le azzurrine sono state travolte da Porto Rico per 15-0, con un secondo inning devastante (9 punti). Ma nel serale c’è stata la riscossa: vittoria per 3-0 sulle Samoa Americane, grazie a punti regolari nei primi tre inning e all’eccellente prestazione in pedana della lanciatrice Sabrina Bottazzi.

Il risultato riaccende le speranze di accedere al Super Round del torneo, previsto da mercoledì 2 luglio.

Gli altri risultati della 3ª giornata hanno visto Taipei emergere in forma con due vittorie (8-6 su Australia e 4-3 sul Canada), mentre gli Stati Uniti hanno dominato Repubblica Ceca e Singapore (entrambe 15-0). Giappone, Messico e Spagna hanno avuto alterne fortune sugli altri campi.

Classifica attuale:

Gruppo A: Giappone 1000, Porto Rico 667, Italia e Messico 500, Spagna 333, Samoa 0.

Gruppo B: Stati Uniti 1000, Australia 667, Taipei e Repubblica Ceca 500, Canada 250, Singapore 0.

Prossimo turno (4ª giornata):

A Caronno Pertusella: alle 16.30 Australia – USA e alle 19.30 Singapore – Repubblica Ceca.

A Legnano: alle 19 Italia di nuovo in campo contro il Messico.

(foto Wsbc/Ezio Ratti)

30062025