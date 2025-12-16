SARONNO – Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre il centro di Saronno ha ospitato alcuni appuntamenti natalizi che hanno animato le vie cittadine e i principali luoghi di incontro, richiamando residenti e visitatori nel clima delle feste.

Sabato 13 dicembre il pomeriggio è stato caratterizzato dal concerto itinerante dei Celtic Knot Pipes and Drums. Dalle 16 alle 18 il gruppo ha attraversato il centro cittadino proponendo un repertorio dedicato alle cornamuse e alle percussioni della tradizione scozzese, accompagnando il pubblico tra le vie dello shopping natalizio. In serata, alle 21, la musica si è spostata nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e in piazza Libertà, dove si è tenuto il concerto del coro della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, seguito con partecipazione da numerosi presenti.

Domenica 14 dicembre l’atmosfera festiva è proseguita nel pomeriggio con l’esibizione itinerante della Seven Seas Orchestra. Dalle 16 alle 18, tra le strade del centro e piazza Libertà, il gruppo ha proposto brani jazz e swing, accompagnando il passeggio domenicale e contribuendo a chiudere il weekend con una proposta musicale diversa ma in sintonia con il periodo natalizio.

(Foto di Armando Iannone)

