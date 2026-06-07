SARONNO – Musica dal vivo, entusiasmo e tanta voglia di stare insieme. È stato un successo il concerto “Fuoriclasse”, l’evento organizzato sabato 6 giugno al parco dell’ex seminario per celebrare la conclusione dell’anno scolastico insieme agli studenti delle scuole superiori saronnesi.

Fin dal dj set di accoglienza il pubblico ha iniziato a riempire l’area verde di via Varese, trasformata per una sera in uno spazio dedicato ai giovani e alla musica. A partire dalle 20,30 si sono alternati sul palco diversi gruppi e artisti, regalando al pubblico oltre tre ore di spettacolo tra rock, rap e musica contemporanea.

Protagonisti della serata sono stati i Question Mark, gli Spazi Liberi, gli Statick e i rapper del Be Net 2, che hanno coinvolto il pubblico con esibizioni apprezzate e cariche di energia. Molti i ragazzi presenti, ma non sono mancati famiglie, amici e cittadini che hanno scelto di trascorrere la serata all’insegna della musica e della condivisione.

QUI LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL LICEO LEGNANI DELL’EVENTO

L’iniziativa è stata promossa dalla Città di Saronno in collaborazione con i rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici saronnesi. Un lavoro di squadra che ha permesso di dare vita a un appuntamento pensato dai giovani e per i giovani, trasformando la fine delle lezioni in un momento di festa collettiva.

Al termine dell’evento sono arrivati i ringraziamenti degli organizzatori a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato, ai rappresentanti degli studenti che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e a tutte le persone che hanno scelto di essere presenti.

“Fuoriclasse” si è così confermato un’occasione riuscita per salutare la conclusione dell’anno scolastico e dare il benvenuto all’estate con musica, divertimento e partecipazione.

Le fotografie dell’evento sono di Tommaso Valarani

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