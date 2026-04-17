LEGNANO – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A8, nei pressi di Legnano, per l’incendio di un furgone telonato. L’allarme è scattato attorno alle 13 al chilometro 35.3 in direzione sud, quando il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenute rapidamente una squadra con autopompa e un’autobotte, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza ciò che restava del veicolo, gravemente danneggiato.

Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza, ma hanno reso necessaria la temporanea chiusura dell’autostrada – in quel tratto – per circa mezz’ora, al fine di consentire l’intervento dei soccorritori e la bonifica dell’area. La situazione ha inevitabilmente causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carcassa del furgone, evitando ulteriori rischi per il traffico. Non si segnalano feriti.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

17042026