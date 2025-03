OLGIATE OLONA – Questa mattina alle 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada, sul territorio nel comune Olgiate Olona, lungo la A8 direzione Varese per un incidente stradale. Un furgone perdendo il controllo si è ribaltato. Il conducente ha riportato lievi ferite, le sue condizioni non destano alcune preoccupazioni; mentre restano da quantificare con precisione i danni materiali.

I pompieri hanno collaborato alle operazioni di soccorso ed alla messa in sicurezza; sul posto le pattuglie della polizia stradale e le ambulanze. L’accaduto ha creato code e rallentamenti in autostrada, in direzione di marcia del capoluogo provinciale; e forti rallentamenti anche in direzione opposta.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco in autostrada A8)

24032025