MOZZATE / CISLAGO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A36 Pedemontana, dove un furgone si è ribaltato all’interno della galleria situata tra gli svincoli di Mozzate-Cislago e Gorla Maggiore, in direzione dell’A8.

L’allarme è scattato poco dopo le 14. Secondo le prime informazioni, il mezzo si è ribaltato su un fianco al chilometro 5 della carreggiata in direzione ovest. Il bilancio è di due persone ferite, due uomini di 58 e 59 anni, che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’automedica, gli agenti della polizia stradale e numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte con due autopompe, un furgone attrezzato per gli incidenti stradali e un’autogru. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso ai feriti e hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del furgone incidentato e dell’area interessata dal sinistro.

Per consentire l’intervento dei soccorritori, la carreggiata in direzione ovest è stata inizialmente chiusa al traffico. Successivamente è stata riaperta una corsia di marcia, permettendo la graduale ripresa della circolazione. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(foto: vigili del fuoco sul luogo del sinistro)

05082026