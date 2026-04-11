GARBAGNATE MILANESE – Sono scappati con trapani e altro materiale edile dopo aver sfondato la saracinesca. Colpo nella notte alla Hilti di via Pellico, con allarme scattato alle 00,43 di oggi, sabato 11 aprile.

Secondo quanto ricostruito, il sistema di sicurezza si è attivato in piena notte. Le pattuglie di Sicuritalia sono arrivate in meno di quattro minuti, ma sul posto non c’era già più traccia dei ladri, ad agire sono state sicuramente più persone. I malviventi sono riusciti a sfondare la saracinesca e la porta d’ingresso, provocando danni rilevanti alla struttura.

Nonostante l’attivazione del nebbiogeno, i ladri sono riusciti a fuggire portando via trapani e altro materiale edile. Nella giornata oggi saranno fatti i conti per capire l’esatto inventario e il valore del bottino.

Sono stati allertati anche i responsabili dell’attività. Presenti i carabinieri di Garbagnate per i rilievi e per avviare le indagini, con l’obiettivo di risalire agli autori del colpo.

Per tutta la notte è rimasto in zona il personale di Sicuritalia per la messa in sicurezza dell’area e il presidio dello stabile.

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