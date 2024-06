VENEGONO SUPERIORE – Non solo sensibilizzazione. Dopo il blitz con lo striscione di ieri pomeriggio gli attivisti di 100% animalisti sono stati protagonisti di un’azione preventiva.

“Nei giorni scorsi, una cittadina ci ha segnalato una gabbia alquanto strana in zona Pineta a Venegono Superiore – spiegano – i nostri militanti quindi, mercoledì pomeriggio 19 giugno alle 17 circa, si sono recati nella zona trovando questa gabbia ancora operativa, seppur datata”

Sulla gabbia non era esposta, come prevede la legge, nessuna etichetta rilasciata dall’ente parco o dalla provincia, che confermasse il regolare utilizzo, quindi a tutti gli effetti abusiva.

“I nostri Militanti hanno chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per verbalizzare il tutto – continuano gli attivisti – I carabinieri (gentilissimi) sono intervenuti in pochi minuti dalla stazione di Castiglione. Hanno provato a contattare gli inquilini della casa dove era posizionata la gabbia, ma nell’abitazione non c’era nessuno”

Una vicenda che non è conclusa: “Nei prossimi giorni, se il forte sospetto che la gabbia sia abusiva sarà confermato, denunceremo i responsabili che l’hanno posizionata nel giardino. Anni fa denunciammo, sempre nella stessa zona, alcune altane abusive trovate all’interno del parco e alcuni “lacci” da bracconaggio”.

