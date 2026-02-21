GARBAGNATE MILANESE – Oggi un pomeriggio di festa, colori e maschere ha animato oggi la città per il Carnevale Garbagnatese 2026. Tra costumi originali, coriandoli e musica, le vie cittadine si sono riempite di famiglie e bambini pronti a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare i partecipanti per aver reso speciale l’evento, che si è svolto in un clima gioioso e partecipato. Le maschere, dalle più tradizionali alle più fantasiose, hanno trasformato il centro in un grande palcoscenico all’aperto.

Complice anche la bella giornata di sole, il Carnevale è stato festeggiato non solo a Garbagnate ma in molti altri comuni della zona, dove sfilate, carri allegorici ed eventi pubblici hanno richiamato numeroso pubblico. Un fine settimana all’insegna dell’allegria e della voglia di stare insieme, che ha confermato la vitalità delle comunità locali.

(foto Comune: alcune immagini delle celebrazioni)

21022026