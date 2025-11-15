SARONNO – Una platea di studenti, due sindaci, qualche cittadino e due interventi molto attesi, quello del senatore e divulgatore scientifico Andrea Crisanti e quello dello storico locale Giuseppe Nigro. È questo il quadro della mattinata dedicata a Giovan Battista Grassi, medico, zoologo e parassitologo a cui è intitolato il liceo scientifico cittadino, ricordato ieri con una conferenza che ha ricostruito il suo ruolo nella ricerca e nella salute pubblica.

L’incontro, che si è svolto venerdì 14 novembre nell’Aula Magna del liceo, è stato aperto dalla sindaca Ilaria Pagani. Nel suo saluto iniziale ha sottolineato il valore della scienza come strumento di crescita collettiva. A seguire il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli, che ha raccontato ai ragazzi quanto Giovan Battista Grassi sia stato un precursore, “quasi uno di noi”. Nel suo intervento non è mancato un richiamo alla mostra allestita alla biblioteca di Rovellasca e dedicata proprio allo scienziato.

Il cuore della mattinata è stato affidato alle due relazioni: Andrea Crisanti, microbiologo ed esperto di salute pubblica, ha ripercorso l’impatto delle intuizioni di Grassi sulla ricerca contemporanea, mentre Giuseppe Nigro, presidente dell’associazione storica di Saronno, ha offerto un inquadramento storico sulla formazione e sulle tappe principali del suo lavoro scientifico. Dalle scoperte ai metodi di studio, dagli effetti sulla prevenzione alle ricadute sulla tutela della comunità, il ritratto emerso è quello di una figura ancora attuale e fondamentale.

All’iniziativa ha partecipato anche il vicepresidente del consiglio comunale Silvio Barosso.

