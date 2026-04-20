GERENZANO – Sete di gol, difesa di ferro e festa finale: la Gerenzanese Under 15 è campione dopo una stagione dominata e chiusa con un netto 7-0 sul campo della Virtus Calcio Cermenate domenica 19 aprile.

Numeri che parlano da soli: oltre 135 reti segnate e appena 8 subite. Un percorso quasi perfetto per il gruppo 2011 guidato da mister Palumbo e mister Spaudo, capace di imporsi nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 – Como, girone B.

La partita decisiva non lascia spazio a dubbi. La Gerenzanese parte forte e chiude con un largo successo: a segno Boldetti (doppietta), Belloni (tripletta), Torchiana e Raia. Una prova corale, con ritmo alto e grande qualità in ogni reparto.

In campo dal primo minuto Vidali, Mirandola, Capone, Dondoni, Boldetti, Borghi, Belloni, Armaroli, Torchiana, Raia e Antonicchio. Nella ripresa spazio anche a Sourir, Mutti, Meti, Vallese, Giuliani, Taghia e Mungo, a conferma della profondità della rosa.

Al fischio finale scatta la festa. Squadra e staff celebrano un traguardo costruito settimana dopo settimana, tra lavoro, continuità e spirito di gruppo.

La stagione però non è finita. Nella prima metà di maggio sono in programma i playoff per conquistare l’accesso ai regionali. Un nuovo obiettivo per una squadra che ha già dimostrato di poter fare la differenza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09